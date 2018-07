Microsofts Spiele-Netflix, der Xbox Game Pass, hat einen weiteren prominenten Neuzugang zu verzeichnen. Ein populärer Third-Party-Titel ist nun ebenfalls für die monatliche Gebühr enthalten.

In der vergangenen Nacht fand mal wieder eine neue Ausgabe von "Inside Xbox" den Weg ins Netz und dabei wurde nun ein weiterer Neuzugang beim Xbox Game Pass bestätigt. Wer Microsofots Spiele-Netflix auf der Xbox One abonniert hat, der darf sich dort künftig über die Vollversion des Erfolgstitels Rocket League freuen.

Der einstige Indie-Erfolg Rocket League hat sich seit dem PC-Release längst zu einem weltweiten Phänomen entwickelt und steht ab sofort auf der Xbox One via Xbox Game Pass zur Auswahl. Im Titel von Psyonix tretet ihr mit Fahrzeugen in einer Art Fussball-Match gegeneinander an.

Zwar steht Rocket League nun als Vollversion via Game Pass zur Verfügung, aus der Spielebibliothek kann der Titel aber in Zukunft natürlich auch mal wieder verschwinden. Daher bekommen Abonnenten nun auch einen Rabatt im Falle des Kaufs der Vollversion.

Unabhängig davon wurde ebenfalls bestätigt, dass Rocket League im weiteren Verlauf des Jahres auch die Xbox One X gesondert unterstützen wird. Auf der leistungsstarken Plattform soll es dann 4K-Auflösung samt HDR geben.