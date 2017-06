Xbox One X

Microsoft hat anlässlich der E3 Nägel mit Köpfen gemacht: Am 07. November erscheint die Xbox One X (ehemals als Project Scorpio bekannt) zum Preis von 499 US-Dollar. Doch welche Spiele profitieren von der leistungsstärkeren Plattform?

Natürlich werden die Neuerscheinungen von Microsoft wie Forza Motorsport 7 oder auch Crackdown 3 besonders von der Xbox One X profitieren und in 4K ausgegeben. Darüber hinaus arbeiten auch Dritthersteller wie Ubisoft mit Assassin's Creed: Origins an entsprechenden Optimierungen.

Auch bereits erhältliche Titel sollen jedoch besonders optimiert werden. Im Zuge des Xbox-Briefings bestätigte Microsoft in diesem Zusammenhang konkret:

Weitere altbekannte Titel sollen folgen und ebenfalls kostenfreie 4K-Upgrades erhalten. Es dürften im Laufe der E3 also noch viele weitere solcher Ankündigungen folgen.

Xbox One X - E3 2017 Reveal Trailer Microsoft hat der Project Scorpio mit Xbox One X einen Namen und mit dem 07.11.2017 auch einen Release-Termin verpasst.

