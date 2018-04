Noch gestern Abend machten fünf weitere Xbox-Titel die Runde, die künftig auf der Xbox One laufen können. Jetzt hat Microsoft insgesamt 19 Spiele der ursprünglichen Konsole angekündigt, die noch im April kompatibel zur Xbox One sein werden.

Im Zuge der zweiten Ausgabe von "Inside Xbox" hat Microsoft Nägel mit Köpfen gemacht, was den nächsten Schwung von Klassikern der ursprünglichen Xbox betrifft, die mit der aktuellen Plattform Xbox One kompatibel werden sollen. Insgesamt sind es 19 Titel geworden, die zu zwei Terminen im April auf die Xbox One kommen.

Insgesamt steigt die Anzahl der ursprünglichen Xbox-Titel, die sich auf der Xbox One zocken lassen, damit auf 32 Spiele an. Im Vergleich zu den kompatiblen Xbox-360-Titeln ist das sicherlich keine große Nummer, kann sich nach schwachem Start aber sehen lassen – beim Launch im Februar vergangenen Jahres waren lediglich 13 Titel verfügbar und seitdem hatte sich nichts mehr getan.

Ab dem 17. April wird es in einer ersten Welle die folgenden Xbox-Klassiker für Xbox One geben:

Blinx: The Time Sweeper

Breakdown

Conker: Live & Reloaded

The Elder Scrolls III: Morrowind

Hunter: The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

Der zweite Schwung folgt dann am 26. April und umfasst diese Spiele:

Destroy All Humans!

Full Spectrum Warrior

Mercenaries: Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action: Fields of Glory

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic II

Star Wars Republic Commando

Laut Microsoft werden alle Titel mit der vierfachen Anzahl an Pixeln auf Xbox One und Xbox One S im Vergleich zum Originalspiel angezeigt. Auf der Xbox One X liegt der Zugewinn sogar bei der 16-fachen Pixelanzahl.