Gestern hat Microsoft das Abomodell Xbox Game Pass auf der Xbox One spürbar aufgewertet. Auch für PC-Spieler ist der Dienst aber womöglich gar nicht mal so uninteressant.

Es war gestern sicherlich eine der Meldungen des Tages: Microsoft wertet sein Spieleabo Xbox Game Pass noch einmal spürbar auf und gewährt Abonnenten des Dienstes künftig direkt zum Release Zugriff auf die neuen Vollversionen aus eigenem Hause. Den Anfang wird der Exklusivtitel Sea of Thieves im März machen, später sollen auch Crackdown 3, State of Decay 2, Halo 6 und - auch das wurde bestätigt - ein neues Gears of War folgen.

Wer auch auf dem PC zockt, für den hat das Ganze durchaus einen positiven Nebeneffekt, den es in Betracht zu ziehen gilt. Wie Aaron Greenberg, Xbox Games Marketing General Manager, nun via Twitter bestätigte, wird der Xbox Game Pass nämlich auch Xbox Play Anywhere unterstützen.

Das bedeutet ganz konkret, dass neue Spiele, die Xbox Play Anywhere unterstützen, das Feature auch im Rahmen des Xbox Game Pass zu bieten haben. Erscheinen Spiele sowohl für Xbox One und PC als Anywhere-Titel, dann erhaltet ihr automatisch auch Zugriff auf die PC-Version - nicht nur beim regulären Kauf eines Xbox-Titels, sondern auch via Xbox Game Pass.

PC-Spieler dürften deshalb eher nicht direkt ein Abo abschließen, wer auf Xbox One und PC gleichermaßen spielerisch unterwegs ist, für den könnte ein Xbox Game Pass aber nun noch interessanter geworden sein.