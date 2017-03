Xbox One

Die Liste der mit der Xbox One kompatiblen Xbox-360-Titel ist abermals erweitert worden und wächst damit an. Heute kündigte Larry "Major Nelson" Hryb gleich drei neue kompatible Spiele an.

Larry "Major Nelson" Hryb ist mal wieder seines Amtes gewaltet und hat gleich drei neue Xbox-360-Titel angekündigt, die nun mit der Xbox One kompatibel sind, vom entsprechenden Feature also Gebrauch machen.

Via Twitter bestätigt der Microsoft-Mann nun, dass sich der Kult-Titel Daytona USA nun auf der aktuellen Heimkonsole zocken lässt. Dazu gesellen sich außerdem die Spiele Stacking und Tower Bloxx Deluxe. Wer die Spiele bereits für die Xbox 360 erworben hat, findet diese nun in der Ready-to-Install-Sektion ihrer Spielebibliothek. Im Übrigen werden die Titel auch via Xbox Store zum Kauf angeboten.