Xbox One

Microsoft hat ein neues System-Update für die Xbox One veröffentlicht. Dieses ist bisher nur für Teilnehmer des Insider-Programms verfügbar. Dieses Mal geht es nicht nur um die System-Stabilität, sondern auch um einige Neuerungen.

Microsoft hat ein neues System-Update für die Xbox One freigegeben. Dieses ist erstmal Teilnehmern des Insider-Programms vorbehalten, soll demnächst dann aber auch der großen Masse an Spielern zugänglich gemacht werden. Mit dem neuen Update schraubt Microsoft ein wenig am Dashbord rum und bringt ein Feature, das sich Xbox-Fans schon länger wünschen.

Durch das neueste System-Update wurde das Design des Home-Menüs etwas überarbeitet. Die neue Optik ist laut Microsoft Teil des Microsoft Fluent Design. Außerdem könnt ihr nun selbst darüber entscheiden, welche Spiele und Freunde in eurem Home-Menü angezeigt werden. Dazu wählt ihr das jeweilige Objekt einfach aus, drückt den Menü-Button und geht anschließend auf „Zum Homebildschirm hinzufügen“. Der Block, der nun in eurem Menü erstellt wird, zeigt euch Spiel-bezogene Infos wie etwa den Aktivitätsfeed von Entwicklern oder die neuen Aktivitäten und Achievements von Freunden an.

Außerdem hat Microsoft durch die Änderungen nochmal kräftig an der Geschwindigkeit geschraubt. So fällt die Wartezeit beim Navigieren zwischen den Punkten Home, Meine Spiele & Apps und Social komplett weg.

Seit ihr zufrieden mit den Neuerungen die das Update bringt oder habt ihr euch etwas anderes gewünscht?