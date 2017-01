Xbox One / Windows 10

Microsoft bastelt weiterhin daran, Windows 10 und Xbox One zu optimieren und anzugleichen. Das Creators Update soll einige Neuerungen mit sich bringen, unter anderem einen performanteren Game Mode für Windows.

Im Rahmen eines Blogposts hat sich Microsoft nun detaillierter zu einigen der Neuerungen geäußert, die sich rund um die Themen "Streaming, Performance, People, and Competition" drehen sollen.

Beam soll als neues Feature für Streamer auf Windows 10 und Xbox One erscheinen. Beam soll sich ohne großes Trara mit dem Xbox-Live-Account verbinden und Video-Streaming ohne zusätzliche Software erlauben.

Windows 10 erhält mit dem Creators Update einen neuen Game Mode. In diesem Modus soll die Performance von Windows 10 für Spiele optimiert werden. Weitere Details hierzu sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Auf der Xbox One hingegen wird die Guide-Funktion überarbeitet, um schneller und effektiver genutzt werden zu können. In dem Zusammenhang sollen auch Multitasking-Features wie GameDVR optimiert werden. Hinzu kommen neue Overlays für Achievements, Gamerscore und ein neues Cortana-Design. Der Community-Bereich bekommt ebenfalls einige Ergänzungen in Bezug auf Aktivitäten, Clubs und Grippensuche.

Schlussendlich sollen neue Turniere auf Arena on Xbox Live angeboten werden, inklusive der Möglichkeit, eigene Arena-Turniere zu erstellen und die Zahl der unterstützten Titel wird vergrößert.

Weitere Inhalte des kommenden Creator Updates sollen in nächster Zeit angekündigt und im Detail vorgestellt werden.