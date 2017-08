Xbox One

Ihr besitzt eine Xbox One, hättet aber gerne mal wieder etwas farbliche Abwechslung? Microsoft hat nun gleich drei neue Modelle des Controllers zur Heimkonsole angekündigt, die hier Abhilfe schaffen können.

Via Xbox Wire hat Microsoft drei neue Designs für den Xbox One Controller angekündigt, so dass ihr euren Spiel-Style weiter individualisieren könnt. Beim ersten neuen Modell handelt es sich um einen recht simpel gehaltenen grauen Controller mit grünen Farbnuancen. Der Release soll weltweit ab dem 03. August 2017 erfolgen; der US-Preis wird mit 64,99 Dollar angegeben.

Das zweite neue Modell heißt "Volcano Shadow Special Edition" und ist matt-schwarz an der Oberseite. Im weiteren Verlauf ändert sich die Farbe dann in rot-orange; die Buttons haben orangefarbene Farbnuancen zu bieten. Ebenfalls ab dem 03. August soll dieses Modell zum Preis von 69,99 Dollar erhältlich sein.

Beim dritten neuen Design handelt es sich um die "Patrol Tech Special Edition" in dunkelblau mit Bemusterung auf den Grips. Dieses Modell folgt erst ab dem 05. September 2017 zum Preis von 69,99 US-Dollar. Darüber hinaus hat Microsoft auch einen neuen Wireless-Adapter für die Xbox-Controller angekündigt, der 66 Prozent kleiner als das bisherige Modell ausfällt und für 24,99 Dollar erhältlich sein soll.