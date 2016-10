Games with Gold vs. PS Plus

Es wird wieder Zeit für das monatliche Duell der kostenlosen Spielbeigaben. Erneut gibt es bei PS Plus und Games with Gold mehrere Titel, die ihr als Abonnent kostenlos herunterladen könnt. Wir verraten euch, welcher Dienst im Oktober die Nase vorne hat.

Folgende Spiele erhaltet ihr im Zuge des PlayStation-Plus-Programms:

Resident Evil HD (PS4)

Mit Resident Evil HD schafft es der Klassiker mit aufgemotzter Optik auf die PlayStation 4. Damals wie heute überzeugt der Survival-Horror-Shooter durch seine dichte Atmosphäre und die vielen kleinen Schreckmomente. Zwar müssen sich jüngere Spieler meist erst an die statische Kamera gewöhnen, dafür hilft eine angepasste Steuerung dabei, mit dem Klassiker vertraut zu werden. Keine Angst: Fans der ersten Stunde haben ebenfalls die Möglichkeit, mit einer klassischen Steuerung zu spielen.

Unsere Wertung: --

Metascore: 83

Platinum Games bringt euch mit Transformers: Devastation zurück in die 80er und orientiert sich beim Look an der Zeichentrickserie. Ihr wählt aus fünf verschiedenen Autobots und kämpft euch in typischer Manier der Bayonetta-Macher durch Horden von Decepticons, um die dunklen Pläne von Megatron zu durchkreuzen. Transformers: Devastation ist deutlich mehr als ein reiner Fanservice und genau das Richtige für schnelle Action zwischendurch.

Unsere Wertung: --

Metascore: 77

Der Fun-Racer ist simpel und schnell erlernt. Ihr düst über Strecken, sammelt Boost-Boni ein und versucht, als Erster durchs Ziel zu kommen. Stunts und Slide-Möglichkeiten erweitern das Erlebnis und bringen eine gewisse Tiefe in das einfache Spielprinzip. Mad Riders erfindet das Rad der Arcade-Racer nicht neu, ist aber ideal, um mal eben eine schnelle Runde zu drehen. Dazu ist der Titel auf der PlayStation 3 erstaunlich gut gealtert.

Unsere Wertung: 82 %

Metascore: 71

Wer gerne einmal Gott spielen möchte, erhält in From Dust die Gelegenheit dazu. Eure Aufgabe ist es, einen kleinen Eingeborenenstamm auf der Suche nach seinen Vorfahren durch 13 gefährliche Umgebungen zu leiten. Damit dem Suchtrupp nichts geschieht, verändert ihr mit euren göttlichen Kräften die Umgebung. Ihr bewegt Landmassen und erschafft Täler und Berge als Schutz vor Tsunamis, Stürmen oder Vulkanausbrüchen. Die Spielmechanik ist der wahre Star. Ein kniffliges Abenteuer, das eine ganze Menge Hirnschmalz erfordert.

Unsere Wertung: 75 %

Metascore: 81

Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ (PS Vita)

Die Visual Novel Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ von Design Factory spielt im viktorianischen London. Im Mittelpunkt steht ein einsames Mädchen, das ein tödliches Gift in sich trägt. Weil die Allgemeinheit sie als Gefahr ansieht, soll sie von den königlichen Wachen eingesperrt werden. Ein ihr unbekannter Dieb befreit sie jedoch. Von da an beginnt ein Steampunk-Abenteuer, das immer wieder bekannte Autoren als Nebenfiguren präsentiert und eine packende Story erzählt.

Unsere Wertung: --

Metascore: 86

Actual Sunlight (PS Vita)

Ein kurzes Abenteuer über Liebe, Depression und Zusammenhalt erwartet euch in Actual Sunlight. In der Rolle von Evan Winter, einem jungen Professor aus Toronto, erlebt ihr drei verschiedene Lebensabschnitte. Die Handlung des Titels wird bewusst provokant dargestellt und ist keine einfache Kost. Ein besonderer Titel, für den man jedoch in der richtigen Stimmung sein muss.

Unsere Wertung: --

Metascore: 75