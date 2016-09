Die Games with Gold im Oktober

Microsoft hat sein Games with Gold Line-up für den Oktober bekannt gegeben. Im neuen Monat wird es sportlich auf der Xbox.

Im Oktober wird es für Gold-Mitglieder sportlich. Denn den gesamten Monat lang könnt ihr Super Mega Baseball: Extra Innings für die Xbox One herunterladen. Dank der Abwärtskompatibilität, gesellt sich MX vs ATV Reflex bis zum 15. Oktober hinzu.

Ab dem 16. Oktober könnt ihr dann mit The Escapist, das bis zum 15. November für die Xbox One verfügbar sein wird, und mit I Am Alive ein wenig herunterfahren und die lauen Herbstabende genießen.