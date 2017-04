Die Games with Gold im Mai

Microsoft macht mal wieder den Anfang und hat nun die kostenfreien Spiele für Gold-Mitglieder bei Xbox Live im kommenden Monat Mai bekanntgegeben.

Wie gewohnt erwarten euch wieder je zwei Vollversionen für Xbox One und Xbox 360. Dank der Abwärtskompatibilität der aktuellen Microsoft-Heimkonsole werdet ihr die Xbox-360-Titel zudem auch auf dieser zocken können.

Für den kompletten Monat Mai können Xbox-One-Inhaber das Jump'n'Run Giana Sisters: Twisted Dreams im Director's Cut beziehen. Der zweite Titel für die aktuelle Plattform wird Lara Croft and the Temple of Osiris sein; dieses Spiel steht vom 16. Mai bis zum 15. Juni zur Verfügung.

Auf der Xbox 360 wird es ab dem 01. Mai für die erste Monatshälfte Star Wars: The Force Unleashed II geben. Das Spiel wird ab dem 16. Mai für die zweite Monatshälfte dann durch die Vollversion von LEGO Star Wars: The Complete Saga ersetzt. Star-Wars-Anhänger kommen also voll und ganz auf ihre Kosten.