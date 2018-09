Im Oktober erscheint das neue Wrestling-Spiel WWE 2K19 und das soll dann auch durch den Soundtrack überzeugen. Für diesen zeichneten diverse WWE-Superstars verantwortlich, die jeweils Songs ausgesucht haben.

2K hat heute in einer Pressemitteilung verraten, was es im neuen WWE 2K19 auf die Ohren gibt. Das Besondere dabei: Der Soundtrack wurde von zahlreichen Wrestling-Stars ausgesucht, darunter beispielsweise die WWE-Stars The New Day und Elias.

Insgesamt sind zwölf Songs aus den Genres Hip-Hop, Hard-Rock, Heavy Metal und Alternative bzw. Indie-Rock zu hören. Einige der Songs sind die Lieder, welche Superstars hören, wenn sie sich auf ein Wrestling-Match vorbereiten.

Der Soundtrack des Spiels im Überblick:

AWOLNATION – “Passion”; ausgesucht von WWE Superstar Daniel Bryan

Bullet for My Valentine – “Skin”; ausgesucht von WWE Superstar The Miz

Eminem – “Survival”; ausgesucht vom WWE 2K19 Cover-Superstar AJ Styles

Fall Out Boy – “Champion”; ausgesucht von WWE Superstar Alexa Bliss

Metallica – “Spit Out the Bone”; ausgesucht von WWE Superstar Triple H

Migos – “Work Hard”; ausgesucht von WWE Superstar Samoa Joe

Offset and Metro Boomin – “Ric Flair Drip”; ausgesucht von WWE Hall of Famer Ric Flair und WWE Superstar Charlotte Flair

Post Malone feat. 21 Savage – “rockstar"; ausgesucht von WWE Superstar Elias

Rancid – “The 11 th Hour”; ausgesucht von WWE Superstar Sami Zayn

Hour”; ausgesucht von WWE Superstar Sami Zayn Shinedown – “DEVIL”; ausgesucht von WWE Superstar Baron Corbin

Slipknot – “Override”; ausgesucht von WWE Superstar Seth Rollins

Wale – “Ungrateful & Thankful”; ausgesucht von den WWE Superstars The New Day.