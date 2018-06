Vorbesteller von WWE 2K19 können sich auf zwei zusätzliche Kämpfer freuen. Einen davon hat 2K bereits angekündigt. Und es ist nicht irgendwer ...

Frühe Käufer vom kommenden WWE 2K19 dürfen sich über einen speziellen Vorbesteller-Bonus freuen. Wie 2K bekanntgegeben hat, wird der ehemalige WWE-Champion Rey Mysterio einer von zwei Wrestlern für Vorbesteller sein.

Der Luchador und Master of the 619 freut sich auf seinen Auftritt im Spiel: "Das Motto der WWE 2K19-Kampagne 'Never Say Never' passt zu einem Großteil meiner WWE-Karriere wie die Faust aufs Auge. Jetzt reihe ich mich bei unglaublichen Leuten wie Kurt Angle, Bill Goldberg, Sting, Ultimate Warrior und Arnold Schwarzenegger mit ein, weil mir die Ehre zuteil wird, einer von zwei spielbaren Vorbesteller-Bonus-Charakteren in WWE 2K19 zu sein." Wer die Deluxe Edition oder Collector's Edition von WWE 2K19 bei teilnehmenden Händlern für die PlayStation 4, Xbox One oder PC vorbestellt, der bekommt die Spielversion inklusive Boni bereits vier Tage vor der offiziellen Veröffentlichung.

Die Inhalte vom Season Pass sowie der digitalen Bonusinhalte sollen im Sommer angekündigt werden. Wer der zweite Charakter für Vorbesteller sein wird, erfahren wir in den nächsten Wochen. Der aktuelle Termin von WWE 2K19 ist der 9. Oktober 2018.