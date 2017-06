Frühe Käufer von WWE 2K18 dürfen sich über einen zusätzlichen spielbaren Charakter freuen. Es handelt sich um ein Mitglied der Hall of Fame, die in zwei verschiedenen Versionen verfügbar sein wird.

Der Vorbesteller-Bonus von WWE 2K18 wurde bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um das Mitglied der Hall of Fame, Kurt Angle. Der Wrestler wird in zwei verschiedenen Versionen verfügbar sein, einmal als "American Hero" in Anlehnung an seine frühe Karriere sowie als "Wrestling Machine" während seiner Zeit in der ECW. Neben Kurt Angle ist derzeit nur bekannt, dass Seth Rollins spielbar sein wird und gleichzeitig das Spiele-Cover ziert. Der letzte Ableger der Wrestling-Reihe von 2K umfasste über 175 Charaktere inklusive DLC.

WWE 2K18 erscheint am 17. Oktober 2017 für die PlayStation 4 und Xbox One. Verschiedene Editionen mit unterschiedlichen Extras werden im Handel erhältlich sein.