Erst seit etwas mehr als einem Monat ist WWE 2K18 offiziell erhältlich, doch 2K sorgt bereits fleißig für Nachschub in Form von Zusatzinhalten. Ab sofort ist der nächste DLC zu haben.

2K hat heute den neuen DLC namens "NXT Generation Pack" zum aktuellen Wrestling-Titel WWE 2K18 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Dieser bietet euch gegen Entgelt Zugriff auf weitere Wrestling-Superstars.

Zum Preis von 9,99 Euro sind Aleister Black, Drew McIntyre, Elias, Lars Sullivan und Ruby Riot in spielbarer Form vertreten. Wer das Roster an Wrestlern entsprechend erweitern möchte, kann das per Kauf des DLC-Pakets tun.

Bereits zuvor hatte 2K für den Titel die DLC-Pakete "Kurt Angle Pack", "Cena (Nuff) Pack", "Beschleuniger", "Ewige Helden Pack", "Mein SPIELER-Kickstart" und "Neue Moves Pack" zu unterschiedlichen Einzelpreisen veröffentlicht. Mit Ausnahme der beiden erstgenannten DLCs könnt ihr alle anderen Zusatzinhalte inklusive des heute veröffentlichten "NXT Generation Pack" auch im Rahmen des Season Pass zum Preis von 29,99 Euro erwerben. Dies entspricht einem Rabatt von 20 Prozent im Vergleich zu den Einzelpreisen.