Im Kürze erscheint WWE 2K18 für diverse Konsolen und PC. Jetzt hat 2K die Inhalte des Season Pass des Spiels im Detail bekannt gegeben.

Der Publisher 2K hat die Inhalte des Season Pass zum kommenden WWE 2K18 bekannt gegeben. Zwar gibt es noch keine genauen Termine, aber ein Teil der fünf Zusatzinhalte wird noch Ende dieses Jahres erscheinen. Der Rest ist dann für das Frühjahr 2018 geplant. In der Übersicht könnt ihr euch alle Inhalte der fünf Pakete ansehen, die Pakete werden ebenfalls in dieser Reihenfolge veröffentlicht werden:

Accelerator-Pack

Enduring-Icons-Pack

MyPlayer-Kick-Start-Pack

New-Moves-Pack

NXT-Generation-Pack

Alle Pakete können auch separat erworben werden. WWE 2K18 erscheint am 17. Oktober für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

