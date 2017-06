2K Sports hat heute den Cover-Athleten des neuen WWE 2K18 bekanntgegeben, Darüber hinaus wurden zwei Sammler-Editionen sowie eine Early-Access-Initiative bestätigt.

Die Worte "Be Like No One" sind für den neuen Cover-Star von WWE 2K18 ein Mantra, das dessen unvergleichliche Arbeitsmoral und zerstörische Denkweise beschreiben soll. Die Rede ist natürlich von WWE-Superstar Seth Rollins, der auf der Spielverpackung abgebildet sein wird.

Seit seinem WWE-Debüt im Jahr 2010 hat Rollins sein eigenes Ding gemacht. Rollins‘ erster Zug auf dem Schachbrett: der Gewinn der ersten NXT Championship im Jahr 2012, mit dem er alle auf sich aufmerksam machte. Sein zweiter Zug: sein Debüt im WWE-Hauptroster bei der Survivor Series im Verlauf desselben Jahres, die Allianz mit den WWE-Superstars Roman Reigns und Dean Ambrose zur Gründung von The Shield und seine Auflehnung gegen jegliche Form von Autorität. Je mehr Figuren er bewegte, desto mehr Titel folgten: zweimaliger WWE Champion, United States Champion, WWE Tag Team Champion und "Mr. Money in the Bank", um nur ein paar zu nennen. Und nun überragt der "Kingslayer" alle anderen dank eines definitiven Schachmatts: dem Sieg über Triple H auf der größten WWE-Bühne bei WrestleMania 33.

Rollins wird auch die Marketing-Kampagne unter dem Titel "Be Like No One" anführen. Das Spiel wird am 17. Oktober 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen, dann auch in zwei besonderen Editionen.

Die Deluxe Edition wird in physischer und digitaler Form erhältlich sein und berechtigt Erwerber, bereits am 13. Oktober - also vier Tage früher - in das Spiel eintauchen zu dürfen. Darüber hinaus bietet diese Spielfassung:

Exemplar des WWE-2K18-Videspiels mit Deluxe-Edition-Paket;

Zugriff auf Season Pass-Inhalte (Details werden im Herbst bekanntgegeben);

Zugang zu den digitalen Bonusinhalten für Vorbesteller (Details werden im Sommer bekanntgegeben);

Zusätzliche digitale Inhalte der WWE 2K18 Collector's Edition (Details werden im Sommer bekanntgegeben).

Zudem gibt es auch eine Collector's Edition bei teilnehmenden Händlern, die ebenfalls den viertätigen Early Access umfasst und alle enthaltenen Boni. Weitere Details zu dieser Spielfassung und zur möglichen Vorbestellung folgen zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer dieses Jahres.