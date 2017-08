Pünktlich zur gamescom in Köln hat 2K Games weiter Nägel mit Köpfen gemacht und den zweiten Schwung an Wrestlern für das kommende WWE 2K17 bestätigt. Lest hier nach, auf welche Protagonisten ihr euch im Ring freuen dürft.

Nach und nach will 2K Games das bislang größte Roster in der Geschichte der Wrestling-Reihe WWE 2K bestätige. In einer ersten Ankündigung hatte man 47 spielbare Wrestler für WWE 2K18 angekündigt, pünktlich zur gamescom folgt nun der zweite Schwung, der dieses Mal 37 Wrestling-Stars umfasst.

Demnach werden in WWE 2K18 folgende Kämpfer in spielbarer Form verfügbar sein:

Bayley

AJ Styles

Brock Lesnar

Randy Orton

The Rock

Triple H

Becky Lynch

The Miz

Daniel Bryan

Kurt Angle

Bobby Roode

Goldberg

Ivory

Edge

Jey Uso

Jimmy Uso

Roman Reigns

Tamina

Kevin Von Erich

Larry Zbyszko

Maryse

Mojo Rawley

Earthquake

Natalya

Eddie Guerrero

Shinsuke Nakamura

Kerry Von Erich

Godfather

Mickie James

Greg Valentine

Brutus Beefcake

Jim “The Anvil” Neidhart

Zack Ryder

John Cena

Naomi

Sasha Banks

Ember Moon

WWE 2K18 erscheint am 17. Oktober für PS4 und Xbox One; eine Switch-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst 2017 nach.