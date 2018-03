World of Warships gibt den Spielern nun die Möglichkeit, die spektakulärsten technischen Errungenschaften der französischen Kriegsmarine zu begutachten und auszufahren. Mit dem letzten Update wurde der französische Forschungsbaum um die Schlachtschiffe erweitert und so bekannte Schiffe wie die Normandie, Bretagne, Alsace, Lyon, Richelieu und Republique stehen ab sofort den Kommandanten zur Verfügung.

Die französischen Schiffe gehören nicht nur zu den ästhetischsten Schlachtschiffen, die jemals gebaut wurden - sie bringen auch eine eigene Spielweise zu World of Warships. Wer bis jetzt der Meinung war, dass die Schlachtschiffe eher behäbig unterwegs sind und man mit ihnen nicht die gleiche packende Action wie mit schnelleren Schiffen erleben kann, wird seine Meinung nun wohl nochmal überdenken müssen. Denn die Schiffe der neuen französischen Linie sind die schnellsten unter den Schlachtschiffen.

Aber es ist nicht nur die Geschwindigkeit, die diese Giganten besonders macht: Mit ihren Geschütztürmen können sie ordentlich austeilen. So besitzt zum Beispiel die Normandie schon auf Stufe VI Geschütztürme, die jeweils über vier Kanonen verfügen und die Lyon (Tier VII) hält mit 4x4 Geschützen den Rekord auf ihrer Stufe. Jedes Schiff wurde nach langer Recherchearbeit penibel anhand von Blaupausen erstellt. Die Entwickler verbrachten unzählige Stunden in den Archiven des „Service historique de la Défense“ (Vincennes, Châtellerault) und im „Musee National de la Marine“ (Paris), um Zugang zu den Bauplänen und originalen Fotos zu gelangen.

Jedes einzelne Schiff nahm mehrere Monate in Anspruch, um im Spiel integriert werden zu können. Et Voilà: Nun kann jeder Spieler die Vorzüge der französischen Kriegsmarine ausprobieren und auf dem PC selbst erleben, warum Frankreich zu den gefürchtetsten Marinenationen der Welt gehört.

