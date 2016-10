Blizzard veröffentlicht ein Kochbuch, mit dessen Hilfe ihr die Speisen aus dem Online-Rollenspiel nachkochen könnt.

Rund um World of WarCraft gibt es schon so Einiges an Merchandise und Büchern. Doch was bisher gefehlt hat, ist ein Kochbuch. Doch diese Lücke wird bald geschlossen.

Denn ab dem 17. November erscheint das offizielle Kochbuch zum Online-Rollenspiel, das von Chelsea Monroe-Cassel verfasst wurde. Darin findet die die unterschiedlichsten Speisen und Getränke, die dem Spiel nachempfunden sind. Wie wäre es beispielsweise mit ein paar Rationen aus Eisenschmiede oder einem weichen Bananenbrot?

Bereits jetzt könnt ihr einen Blick in das Buch werfen, sowie eure Vorbestellung tätigen.