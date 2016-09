Schlaflose Nächte inbegriffen: Mit dem heutigen Update liefert Blizzard den ersten Raid aus. Außerdem können nun die "Mystisch+"-Instanzen gezockt werden.

Millionen Legion-Spieler dürften auf den 21. September gewartet haben: Mit dem heutigen Inhalts-Update wird in der jüngsten WoW-Erweiterung der erste Raid "Smaragdgrüner Albtraum" freigeschaltet. Darin müssen eure Orks, Menschen und andere Charaktere gegen den Fürst Xavius kämpfen, der euch wortwörtlich auf die Hörner nehmen möchte. Zum korpulenten grauen Riesen führt allerdings ein steiniger Weg, auf dem sechs weitere Bosse auf euch warten.

Abgesehen davon können mit dem Update Schlüsselsteine für die neuen Dungeons "Mythisch+" gefunden werden. Der Schlüsselstein wird dabei aufgewertet, je häufiger ihr die Dungeons durchspielt - mit jedem Durchgang werden die Instanzen allerdings schwerer. Für einen voll aufgeladenen Schlüssel winkt euch dann ein mehr oder minder brauchbarer 850er-Gegenstand.

Doch nicht nur für PvE-Spieler liefert das Update Futter: Zeitgleich startet die neue gewertete PvP-Saison, um auch das andere Lager bei Laune zu halten.

World of WarCraft ist dank Legion wieder in aller Munde. Wir schauen uns an, wie sich WoW im Laufe der Jahre gewandelt hat.