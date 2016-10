World of Final Fantasy

Nicht nur in Japan, sondern ab sofort auch in Europa ist eine Anspielversion von World of Final Fantasy für PlayStation 4 und PlayStation Vita veröffentlicht worden.

Die Demo bietet euch einen Ausschnitt aus der Vollversion, der euch die beiden Helden Lann und Reynn in ihrer kleinen Murkel- sowie in ihrer großen Hünenform erleben lässt. Dabei trefft ihr auf viele klassische Monster ("Miragen") aus der Serienhistorie sowie auf eine Auswahl bekannter Final-Fantasy-Charaktere wie Cloud, Lightning oder Squall.

Wer die Demo erfolgreich bewältigt, kann in der am 29. Oktober erscheinenen Vollversion den Magitek-Mech Typ P zum Kampf im Kolosseum freischalten.