Wonder Boy: The Dragon's Trap

Eine Disc-Version von Wonder Boy: The Dragon's Trap erscheint demnächst in zwei verschiedenen Editionen. Die Veröffentlichung erfolgt exklusiv für die PlayStation 4.

Das digital erhältliche Wonder Boy: The Dragon's Trap wird demnächst auch als physische Variante in zwei Editionen erhältlich sein. Die Entwickler haben eine Standard-Version sowie eine speziellen Collector's Edition in Zusammenarbeit mit Limited Run Games angekündigt. Details zu den Inhalten neben dem Hauptspiel sind noch nicht bekannt, allerdings werden auf der Disc mehrere Sprachen angeboten werden.

Die physische Version wird exklusiv für die PlayStation 4 produziert und im Sommer erscheinen. Wonder Boy: The Dragon's Trap ist ebenfalls für PC, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.