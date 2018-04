Wolfenstein II: The New Colossus

Die Nintendo-Switch-Version von Wolfenstein II: The New Colossus erscheint noch diesen Sommer.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am Freitag, den 29. Juni nun auch für Nintendo Switch. In Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Panic Button und unter Leitung von MachineGames kann Wolfenstein II bald auch unterwegs gespielt werden. Das Studio hat zuletzt auch die Arbeit an der Switch-Version von Doom übernommen und dabei gut abgeliefert.

In der Rolle von B.J. Blazkowicz erlebt ihr eine Geschichte voller Action und kurioser Charaktere. Ihr zieht an der Seite eurer Freunde und Mit-Freiheitskämpfer in den Kampf gegen die abgrundtief böse Frau Engel und ihre Regime-Handlanger. Ähnlich wie in Doom werdet ihr auch im Switch-Port von Wolfenstein II: The New Colossus wohl optional mit Bewegungssteuerung zielen können. Einen ersten Gameplay-Trailer zur neuen Version gibt es ebenfalls schon.

Wolfenstein II wurde ursprünglich auf der E3 2017 angekündigt und weniger Monate später, am 26. Oktober für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.