Fans der futuristischen Rennspiel-Reihe WipEout dürfen frohlocken: Dem pünktlichen Release des neuesten Serienablegers Omega Collection sollte nun nichts mehr im Wege stehen.

Bis heute werkelte das Entwicklerteam von Sony Xdev am neuesten Serienableger WipEout: Omega Collection für die PlayStation 4, doch nun sind die Arbeiten im Grunde abgeschlossen. Zusammen mit den Co-Entwicklern Clever Beans und EPOS Game Studios verkündete man in einer Pressemail heute stolz das Erreichen des Gold-Status.

Die Entwicklungsarbeiten am PS4-Titel sind damit offiziell abgeschlossen und das Spiel geht in Produktion. Der Veröffentlichung am 07. Juni 2017 steht damit nichts mehr im Wege. Nicht ausgeschlossen ist indes, dass das Entwicklerteam bis zum Release noch bestehende Fehler ausmerzt und möglicherweise auch einen Day-One-Patch zur Verfügung stellen könnte.