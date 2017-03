Für das im vergangenen Jahr angekündigte Schwarz-Weiß-Horrorabenteuer Wilson's Heart von Twisted Pixel (Splosion Man, LocoCycle) liegt nun ein Veröffentlichungstermin vor.

Wilson's Heart wird für Oculus VR und dessen Bewegungssteuerung Oculus Touch am 25. April im Oculus Store erscheinen, wie nun per Pressemitteilung bekannt gegeben wurde.

In dem Psycho-Thriller erlebt ihr die Geschichte von Robert Wilson, der in den 1940er Jahren ohne Erinnerungen in einem Krankenhaus aufwacht und dessen Herzen durch eine Maschine in der Brust ersetzt wurde. Ihr geht den mysteriösen Ereignissen in der Folge auf die Spur - das mechanische Herz hilft euch dabei, Kämpfe zu bestreiten und Rätsel zu lösen.

Mit Peter Weller (RoboCop), Alfred Molina (Spider-Man 2) und Rosario Dawn (Netflix's Daredevil) konnten prominente Schauspieler verpflichtet werden, für die Klang-Untermalung sorgt der Komponist Christopher Young (Hellraiser, Spider-Man 3, Drag Me To Hell).