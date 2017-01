PS4-Exklusivspiel noch in Entwicklung

Michel Ancel, der Schöpfer von Rayman oder Beyond Good & Evil, hat vor geraumer Zeit mit WiLD ein PS4-Exklusivspiel angekündigt. Um dieses war es sehr lange ruhig geworden, doch nun gibt es wieder frische Infoschnipsel.

Im Jahr 2015 hatte Michel Ancel mit seinem Entwicklerstudio Wild Sheep Studio den Titel WiLD für die PlayStation 4 angekündigt. Um den Exklusivtitel war es jetzt aber dermaßen lange ruhig geworden, dass man sich schon fragen musste, ob dieser überhaupt noch erscheint. Das letzte Lebenszeichen gab es schließlich von der Paris Games Week im Oktober 2015. Nun gibt es jedoch Entwarnung.

Michael Ancel persönlich hat sich nun via Instagram zu Wort gemeldet und dort ein Off-Screen-Bild von WiLD veröffentlicht. Sich in seinem eigenen Spiel zu verlieren sei eine großartige Befriedigung, sagt er in diesem Zusammenhang. Es gebe sehr viele Landschaften und unterschiedliche Situationen zu entdecken und künftig wolle er häufiger Bildmaterial, das nichts vom Plot verrät, veröffentlichen.

Kurzum: WiLD ist sehr wohl weiterhin in der Mache, aber einen Termin für den PS4-Titel gibt es weiterhin nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Vielleicht gibt es ja im Rahmen der E3 2017 Neuigkeiten.