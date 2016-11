Schon länger gab es immer mal wieder Gerüchte, wonach Nintendo die Produktion der Wii U zeitnah einstellen könnte. Dieser Zeitpunkt ist nun ganz offensichtlich gekommen.

Zuletzt hatten die Kollegen von Eurogamer berichtet, dass die Einstellung der Produktion der Wii U unmittelbar bevorstehe. Die Informationen scheinen sich weitestgehend zu bestätigen, denn nun hat auch Nintendo selbst diesen Umstand bestätigt.

Auf der japanischen Webseite von Nintendo wurde die Angebote von Wii-U-Konsolen nun mit dem Hinweis versehen, dass die Produktion dieser Plattform schon bald eingestellt werde. Ein solcher Schritt kommt in Anbetracht der nahenden Veröffentlichung der neuen Plattform Switch im März 2017 nicht mehr überraschend.

In einem Statement gegenüber Polygon ergänzte Nintendo, dass das Ende der Produktion "in der nahen Zukunft" erreicht werden soll. Die Aussage bezieht sich grundsätzlich nur auf Japan, im Westen sind derartige Ankündigungen auf den Angebotsseiten einer Konsole eher unüblich. Laut Nintendo wurden aber zumindest in Nordamerika schon alle Exemplare der Wii U an Händler ausgeliefert, die für das laufende Fiskaljahr eingeplant waren.