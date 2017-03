What Remains of Edith Finch

Giant Sparrow, die Macher von The Unfinished Swan, werkeln bereits seit geraumer Zeit an ihrem nächsten Titel What Remains of Edith Finch. Nun wurde das Spiel für PS4 und auch den PC datiert.

Der offiziell für PS4 angekündigte Titel wird im kommenden Monat nicht nur für die Sony-Konsole, sondern auch für den PC zu haben sein. Das gaben Giant Sparrow und Publisher Annapurna Interactive nun bekannt. Der Termin fällt demnach auf den 25. April 2017; an diesem Tag sollen dann vier Jahre Entwicklungszeit endlich ein Ende finden.

Im Spiel erwartet euch eine Sammlung von seltsamen Geschichten um eine Familie im Staate Washington. Als Edith erkundet ihr das kolossale Finch-Haus und ergründet die Historie der Familie.