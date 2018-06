Die Veröffentlichung des Mobile-Titels zur HBO-Serie Westworld zieht nun auch rechtliche Konsequenzen nach sich. Gegen das Entwicklerstudio Behaviour Interactive wurde nun durch Bethesda Klage eingereicht - wegen Fallout Shelter.

Bethesda hat gegen Warner Bros. und auch Entwickler Behaviour Interactive Klage eingereicht. Dabei geht es um die unlängst erfolgte Veröffentlichung des Mobile-Titels Westworld. Bethesda bezeichnet den neuen Titel dabei als "dreiste Kopie" des hauseigenen Erfolgsspiels Fallout Shelter. Pikant: Behaviour Interactive hatte bei der Entwicklung des Fallout-Titels geholfen.

Die Klage wurde durch Bethesda beim Maryland U.S. District Court eingereicht. Unter anderem wurden diverse Spielelemente in Westworld angeprangert, die sich zuvor bereits in Fallout Shelter finden ließen. Unter anderem werden das Game-Design, der Art Style, Animationen und mehr genannt.

Laut dem Elder-Scrolls-Publisher wurden bei Westworld im Großen und Ganzen nur diverse kosmetische Änderungen für das Western-Setting vorgenommen. Die Kernfeatures seien aber dreist kopiert. Daher geht die Liste der Ähnlichkeiten in der Klageschrift noch weiter: So geht es um die Implementierung von catoonartigen 2D-Charakteren in einer 3D-Spielwelt, dem Vorkommen von Einrichtungen unterhalb der Erde und mehr.

Kurzum: Der Vorwurf gegenüber Behaviour Interactive lautet auch, dass das Studio den mitunter gleichen, dem Copyright unterliegenden Code von Fallout Shelter in Westworld eingesetzt habe. Westworld verfüge schließlich auch noch über einen identischen Bug, der zuvor in gleicher Form in einer frühen Version von Fallout Shelter vorkam.

Fallout Shelter wurde bereits vor drei Jahren auf Mobilegeräten veröffentlicht und steht mittlerweile auch auf PS4, PC, Switch und Xbox One zur Verfügung. Der Ausgang des Rechtsstreits ist zunächst offen.