Brian Fargo ist ein echter Veteran in der Spielebranche, schließlich hat er bereits im Jahr 1983 den damaligen Kult-Entwickler Interplay gegründet. Nun will der aktuelle CEO von inXile aber zeitnah Schluss machen.

Auf das Konto von Brian Fargo geht nicht nur die Gründung von Interplay, sondern auch die Entwicklung zahlreicher Top-Titel wie Fallout, Fallout 2 oder das Publishing von Baldur's Gate. Später gründete er das Entwicklerstudio inXile Entertainment, das zuletzt für die Titel Torment: Tides of Numenera und Wasteland 2 verantwortlich zeichnete und somit vor allen Dingen Rollenspiel-Fans glücklich machte.

Aktuell befindet sich Wasteland 3 in Entwicklung und dieses Spiel wird vermutlich das letzte sein, das Brian Fargo in seiner Rolle als inXile-CEO begleitet. In einem aktuellen Gespräch mit Eurogamer führte er aus, dass nach den jüngsten Erfolgen mit dem Release von Wasteland 3 wohl ein guter Zeitpunkt gekommen sei, um abzutreten und der Spielebranche den Rücken zu kehren.

Laut Fargo sei mit einem Release der nächsten RPG-Fortsetzung erst 2019 zu rechnen, so dass noch einige Monate ins Land ziehen werden, bis Fargo sich tatsächlich verabschiedet.