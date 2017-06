Auch Warner Bros. Interactive Entertainment ist in diesem Jahr wieder auf der E3 zu finden und hat nun sowohl das eigene Line-up als auch ein Streaming-Event angekündigt.

Warner Bros. möchte in diesem Jahr auch alle Fans auf der ganzen Welt zur E3 einladen und hat daher ein Streaming-Event direkt aus den Messehallen aus Los Angeles angekündigt. Dieses wird den Namen "WB Games Live!" tragen.

Für das Unternehmen stellt der Livestream eine Weltpremiere direkt vom E3-Stand #1023 in der South Hall dar. Während allen Messetagen vom 13. bis zum 15. Juni wird man dabei live senden. Interessierte können die Streams über live.wbgames.com verfolgen. Dabei wird es Gameplay-Demos, Entwickler-Interviews, Diskussionen, Cosplay-Wettbewerbe und mehr zu sehen geben - und zwar live!

Folgende Übertragungen wurden angekündigt:

Gleichzeitig kündigte man auch das E3-Line-up an, das folgende Titel umfasst, die auch per Stream zu sehen sein werden:

