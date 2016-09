Ein Jahr nach dem PC-Release kann Warhammer: The End Times - Vermintide endlich auch in der Ausführung für Konsolen vorbestellt werden.

Warhammer: The End Times - Vermintide erschien bereits im Oktober für den PC. Nun, etwa ein Jahr später kommen auch die Konsolenversionen in den Handel. Ab sofort könnt ihr den am 4. Oktober erscheinenden Titel für die Xbox One und die PlayStation 4 digital und physisch vorbestellen. Mit dem näherrückenden Release wurden wartende Spieler erst kürzlich mit einem neuen Trailer belohnt.

In unserem Test erhielt das First-Person-Fantasy-Spiel von Fatshark eine Wertung von 8.0. Oftmals wird der Titel als Left 4 Dead mit mannshohen Ratten bezeichnet.