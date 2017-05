Wer den Mobile-Ableger Warhammer 40.000: Space Wolf zockt, der darf sich schon bald über frische Inhalte freuen. Noch in diesem Monat soll eine neue Kampagne zur Verfügung gestellt werden.

Warhammer 40.000: Space Wolf macht schon seit einiger Zeit die Plattformen iOS und Android unsicher. Ab dem 30. Mai gibt es nun Nachschub in Form einer neuen PvE-Kampagne. Diese wird den Namen "The Saga of the Great Awakening" tragen.

Die robotischen Skelettkrieger Necrons stellen sich euch mit neuer Technologie entgegen und wollen bezwungen werden. Das neue Kapitel besteht aus zehn handlungsbasierten PvE-Missionen. Darüber hinaus gibt es fünf neue Gegnertypen und vier Bossgegner, neue Level und Upgrades für den Hauptcharakter sowie neue Level und Waffen für die Squad-Mitglieder. Zudem warten über 40 neue Karten im rundenbasierten Strategiespiel.