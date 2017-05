Kurzinfo

Warhammer 40.000: Dawn of War II basiert auf einer verbesserten Version von Relics eigener‚ Essence Engine 2.0 und versetzt die Spieler mitten in die packenden Schlachten des Warhammer-40.000-Universums, das von Games Workshop (LSE: GAW) entwickelt wurde. Warhammer 40.000: Dawn of War II wird eine nicht-lineare Einzelspieler-Kampagne und einen vollständig kooperativen Mehrspielermodus bieten.