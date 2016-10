Crytek feiert mit seinem Free-to-Play-Shooter Warface mittlerweile das dreijährige Jubiläum. Passend dazu spendiert man dem Titel frische Inhalte.

So steht ab sofort eine umfangreiche neue Spezialmission in Form des DLC-Pakets Black Shark zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine neue Koop-Mission in einem von Cyborgs besetzten Wolkenkratzer.

In Operation Black Shark infiltriert ihr einen gigantischen Wolkenkratzer, der von Blackwood gebaut wird, einer feindlichen militärischen Abteilung. Als Teil einer Eliteeinheit von Warface müsst ihr euch mit Härte, Verstand und Teamwork durch eine Etage nach der anderen kämpfen, um den Turm zum Einsturz zu bringen. In den Stockwerken wimmelt es nur so von Blackwoods besten Truppen, automatischen Schussanlagen und einer gnadenlosen Horde von Cyborg-Kriegern, die euch auch taktisches Vorgehen abverlangen sollen. Die neue Spezialmission ist zusammen mit neuen Waffen und Errungenschaften im heutigen Update enthalten.