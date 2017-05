Mit War of Crown hat GAMEVIL ein rundenbasiertes Strategie-RPG für die mobilen Plattformen iOS und Android veröffentlicht. Der Titel erinnert in seinem Stil und dem Kampfsystem stark an Fire Emblem.

Mit War of Crown aus dem Hause GAMEVIL ist heute ein Strategie-RPG für iOS- und Android-Geräte erschienen, das von seinem Anime-Stil her sehr stark an die Fire-Emblem-Reihe erinnert. Der Titel kommt sowohl mit einer Story-Kampagne als auch mit einem umfangreichen Mutliplayer-Modus.

In War of Crown erwarten euch demnach unterschiedliche Kampf-Szenarien, die euch in jeder Partie fodern und vor neue Herausforderungen stellen soll. Vor jedem Kampf müsst ihr euch taktisch euer Team zusammenstellen und dabei auf eine gute Mischung aus Charakterklassen, Elementareigenschaften und Skills achten. Das rundenbasierte Kampfsystem selber erinnert dabei ebenfalls sehr an die Titel aus dem Fire-Emblem-Universum.

Die Multiplayer-Schlachten sollen komplett in Echtzeit ausgetragen werden und ihr könnt euch ganz einfach jederzeit ein Match suchen. Wenn ihr eine Partie gegen einen menschlichen Kontrahenten gewinnt, winken neben einem guten Platz im Ranking-System auch Belohnungen, je nachdem, auf welchem Rang ihr euch befindet.