Publisher My.com wird sich noch in diesem Jahr in den Virtual-Reality-Bereich wagen. Heute hat man in einer Pressemeldung nämlich den Erscheinungstermin für den PC-Titel VR Invaders bekanntgegeben.

Das erste VR-Spiel von My.com wird noch 2016 erscheinen. Wie heute publik gemacht wurde, wird VR Invaders ab dem 15. Dezember auf Steam VR erscheinen. Das Spiel nicht euch mit in die nahe Zukunft, in der Firmen dank Virtual Reality eine Auszeit vom Alltag anbieten. Nicht jeder bleibt jedoch freiwillig in der virtuellen Realität, denn manchmal kann die Verbindung wegen eines Software-Fehlers oder eines Virus nicht mehr unterbrochen werden. Die Firmen engagieren daher im Spiel Hacker, die sogenannten Diver, um die festsitzenden Nutzer zu befreien - und hier kommt ihr ins Spiel.

Während eines Routine-Einsatzes werdet ihr mit einem überraschenden Drohnenangriff eines bösartigen Virus-Programms konfrontiert. Mit einem Blaster, der über drei Feuermodi verfügt, und einem Energie-Schild müsst ihr euch durch unterschiedliche Level samt Bossgegnern vorkämpfen und gegen das Virus-Programm bestehen. Auch diverse Spezialfertigkeiten sollen euch dabei helfen.

Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4 und wurde von einem internen Studio von My.com entwickelt. Spielbar ist der VR-Titel mit HTC Vive und Oculus Rift; bei Letzterem wird auch Oculus Touch unterstützt.