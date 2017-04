Soundtrack in digitaler Form erhältlich

Vikings: Wolves of Midgard

Seit rund einem Monat ist Vikings: Wolves of Midgard mittlerweile erhältlich. Wer schon zugeschlagen und sich dabei in die Musik des Spiels verliebt hat, für den gibt es nun gute Neuigkeiten.

In einer Pressemitteilung wurde nun bestätigt, dass ihr euch nämlich den Soundtrack des Spiels auch gesondert sichern könnt. Dieser wird ab sofort in digitaler Form zum Kauf angeboten.

Wer zuschlagen möchte, der kann sich das musikalische Werk von Dynamedion nun unter anderem via iTunes, Google Music oder Amazon sichern. Der Erwerb ist kostenpflichtig und schlägt mit 6,99 Euro zu Buche. Die Soundschmiede ist dabei im Spielebereich keineswegs unbekannt, war man doch bereits für andere Firmen wie Ubisoft, EA, LucarsArts oder Microsoft tätig.

Vikings: Wolves of Midgard ist ein Action-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One. Der Release der Vollversion erfolgte am 24. März 2017.