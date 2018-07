Die Verkaufszahlen des ersten Monats nach Veröffentlichung von Vampyr können sich sehen lassen. Die Entwickler von Dontnod Entertainment zeigen sich sehr zufrieden.

Der Publisher Focus Home Interactive und die Entwickler von Dontnod Entertainment haben mitgeteilt, dass vom Titel Vampyr innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung über 450.000 Einheiten verkauft wurden. Die Verkaufszahlen beziehen sich auf alle drei Plattformen für die das Spiel erhältlich ist.

Für die Größe des Entwicklerstudios hinter Life is Strange und Remember Me ist dies ein gutes Zeichen, da es sich erst um den dritten Titel des Teams handelt. Dontnod bezeichnet Vampyr selbst als AA-Titel und erwartet demzufolge keine riesigen Zahlen. "Wir sind sehr stolz darauf, denn seit der Veröffentlichung trifft unsere letzte Kreation auf viele Fans in der Spielergemeinde", erklärt Oskar Guilbert, CEO von Dontnod Entertainment.

Vampyr ist derzeit für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Das Action-Rollenspiel versetzt euch wie der Name bereits vermuten lässt in die Rolle eines Vampirs. Life is Strange 2 wird der nächste Titel von Dontnod Entertainment sein und bereits im August veröffentlicht.