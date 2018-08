Seit Juni dieses Jahres ist Vampyr aus dem Hause Focus Home Interactive erst erhältlich, aber durchaus erfolgreich unterwegs. Das zieht nun eine weitere Umsetzung des Themas nach sich.

Wie der Publisher nun nämlich in einer Pressemeldung offiziell bestätigt, wird der Titel der Life-is-Strange-Macher von DONTNOD Entertainment auch als TV-Serie umgesetzt. Demnach hat sich FOX21 aus den Vereinigten Staaten entsprechende Rechte an Vampyr gesichert und wird das Rollenspiel-Thema in dieser Form aufgreifen. Für die Adaption sind Wonderland Sound & Vision und DJ2 Entertainment mitverantwortlich.

Vampyr war nach dem Release im Juni mitunter auf Platz 1 der Steam-Charts zu finden und DONTNOD-CEO Oska Guilbert ist davon überzeugt, dass der Spielstoff auch ideal für eine TV-Show geeignet ist. "Das ist eine neue und aufregende Möglichkeit für die Fans des Spiels ebenso wie Neulinge, sich mit der tiefgründigen Handlung von Vampyr auseinanderzusetzen. Wir können es kaum erwarten, bis das talentierte Team von FOX21 das dunkle und atmosphärische Universum unseres Spiels auf die TV-Geräte bringt."

Konkrete Details zur TV-Reihe, beispielsweise wann diese konkret starten soll und wieviele Episoden die erste Staffel umfassen wird, sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Das RPG-Videospiel Vampyr ist derzeit für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.