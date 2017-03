PS4-Gamer dürfen sich noch im Frühjahr über den Release eines weiteren Exklusivspiels freuen. Atlus USA hat heute den Erscheinungstermin für Utawarerumono: Mask of Deception bekanntgegeben.

Wie Atlus heute in einer Pressemeldung bestätigte, wird Utawarerumono: Mask of Deception noch im Frühjahr für die PS4 zu haben sein; der Release wurde nun für den 23. Mai 2017 bestätigt. Gleichzeitig veröffentlichte man auch einen passenden Story-Trailer, der Protagonist Haku zeigt. Das Video könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung zu Gemüte führen.

Von einer Amnesie geplagt in einer fremden Umgebung zu erwachen, ist kein Spaziergang. Das erkennt auch Haku, der sich gemeinsam mit neuen Freunden, in einem Strudel der kriegerischen Gewalt widerfindet. Gundhurua, der blutdürstige Kriegsherr der Uzurusha, fällt in die mächtige Nation Yamato ein und jeder Bewohner im wehrfähigen Alter – freiwillig oder nicht – muss bei der Verteidigung der Zivilbevölkerung helfen.

So trifft es auch Haku, der von General Oshtor zum Kampf gerufen wird, um die Menschen vor ihrem Untergang zu bewahren. Auch wenn Haku vielleicht nicht der mächtigste Streiter ist, so legt er doch strategische Fähigkeiten an den Tag und vermag so, die Feinde mit seinen geistigen Fähigkeiten zu bekämpfen.