So könnt ihr es kostenlos ausprobieren!

Es war eine der ersten Überraschungen auf der E3 bzw. der EA Play in diesem Jahr: Unravel 2 wurde angekündigt und direkt veröffentlicht. Jetzt könnt ihr euch auch kostenlos ein Bild vom Spiel machen - zumindest auf einer Plattform.

Der knuffige Indie-Erfolg Unravel bekam überraschend auf der EA Play 2018 in Los Angeles mit Unravel 2 ein Sequel spendiert. Dieses wurde auf dem Event anlässlich der E3 2018 nicht nur angekündigt, sondern direkt auch veröffentlicht und steht seit dem 09.06.2018 zum Bezug bereit. Wer bislang noch einen Bogen um den Titel gemacht hat, darf sich diesen nun kostenlos ansehen - zumindest auf der Xbox One.

Für eine begrenzte Zeit steht via Microsoft Store nämlich eine besondere Aktion zur Verfügung. Im Zuge dessen könnt ihr euch das Spiel herunterladen und anschließend die ersten beiden Level von Unravel 2 zocken. Die Spielzeit der Demo ist auf maximal 10 Stunden begrenzt. Gezockt werden darf sowohl im Singleplayer als auch im Koop-Modus.

Während Einzelspieler zwischen zwei Yarnys hin und her schalten können, übernimmt der zweite Spieler im Koop-Modus den zweiten Yarny komplett. Die Fortschritte in der Trial-Version können gespeichert und in die Vollversion übernommen werden, solltet ihr euch zum Kauf dieser entscheiden.

Unravel 2 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.