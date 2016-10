Das Filmprojekt rund um die populäre Uncharted-Franchise ist gewissermaßen schon jetzt eine Art unendliche Geschichte. Nun hat dieses mal wieder einen neuen Regisseur verpasst bekommen.

Schon mehrfach wechselte die Besetzung des Regie-Postens bezüglich der Verfilmung der PlayStation-Franchise Uncharted. Mit Shawn Levy ("Stranger Things", "Night at the Museum") soll nun aber laut Deadline der finale Regisseur für das Projekt gefunden sein.

Levy hatte schon einmal Bestrebungen hinsichtlich einer Film-Umsetzung einer Videospiel-Franchise, allerdings wieß Mojang seine Pläne für ein Minecraft-Movie zurück. Zuletzt machte er sich als Director mehrerer Episoden der sehr erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" einen Namen. Auch den kommenden Sci-Fi- und Horror-Film "Arrival" begleitete er als Producer.

Was Uncharted betrifft, so hätten die Dreharbeiten für den Film bereits Anfang 2015 starten sollen. Der damalige Director Seth Gordon verließ das Projekt jedoch wieder, so dass sich alles wieder verzögerte. Auch an der Writer-Front verließ Joe Carnahan das Team wieder. Vielleicht kommt jetzt ja Bewegung in die ganze Sache.