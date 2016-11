Alle Fans von Uncharted 4: A Thief's End dürfen sich noch im laufenden Jahr 2016 auf frische Inhalte freuen. Das hat Entwickler Naughty Dog nun bestätigt.

So wird es noch im Dezember den neuen Survival-Modus in Form eines DLC-Pakets geben, so Naughty Dog. In diesem Spielmodus erwarten euch immer stärker werdende Gegnerwellen, die es zu bezwingen gilt.

Der Survival-Modus lässt sich allein oder mit bis zu zwei Freunden zocken, die der Gegnerwellen Herr werden müssen. Laut Naughty Dog handelt es sich bei dem Modus um eine Fortentwicklung des Koop-Arena-Modus aus Uncharted 2 und Uncharted 3. So soll dieser über insgesamt mehr Tiefe sowie mehr Herausforderungen und Varianten verfügen.

Insgesamt gilt es, 50 Gegnerwellen auf über 10 Karten zu bezwingen. Nach zehn Wellen gibt es jeweils einen Bosskampf.