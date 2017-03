Hinter der Veröffentlichung von Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für Nintendo Switch steht nicht länger ein Fragezeichen. Inzwischen hat Capcom bekannt gegeben, dass die Wartezeit nicht allzu lang ausfällt.

Here comes a new challenger! Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für Nintendo Switch erscheint weltweit am 26. Mai. Zu den Inhalten gehören die HD- und Classic-Grafik-Modi, Arcade-, Versus- und Training-Modi sowie Online- und lokaler Multiplayer-Modus. Außerdem bekommt ihr: Dynamic Battle Mode, "Way Of The Hado"-Mode, Color Edit Mode, ein Digital Artbook mit mehr als 250 Seiten und vieles mehr!

Neben allen ursprünglichen Kämpfern und Bossen und den neuen Charakteren aus „Super Street Fighter II“ sind auch die neuen Kämpfer Evil Ryu und Violent Ken mit dabei. Darüber hinaus könnt ihr, ganz im Gedenken an die Wii-Ära, einen First-Person-Modus spielen, in dem durch einfache Gesten beispielsweise Ryus Spezialangriff Hadouken abgefeuert wird.