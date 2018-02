Für den französischen Entwickler und Publisher Ubisoft war 2017 ein hervorragendes Jahr. Da kommt es nun durchaus etwas überraschend, dass das Unternehmen sein Geschäftsmodell anpassen und künftig weniger Spiele veröffentlichen will.

Assassin's Creed: Origins, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe oder For Honor, Ubisoft hatte im vergangenen Jahr mehrere Titel am Start, die durchaus gut gelaufen sind und das auch immer noch tun. Dennoch will man sich künftig im Spielebereich etwas neu aufstellen und weniger neue Titel veröffentlichen.

Grund dafür sei laut CEO Yves Guillemot die sich weiter verändernde Spielelandschaft. In Zukunft wolle man weniger abhängig von Neuveröffentlichungen werden, denn diese würden mittlerweile nur noch einen Bruchteil des Geschäfts von Ubisoft ausmachen. Vielmehr werde man den Fokus weiter auf die länger anhaltende Beschäftigung der Communities in den einzelnen veröffentlichten Titeln richten.

Spieler würden immer mehr Stunden in einzelnen Titeln zubringen und sich mit diesen immer häufiger über Monate oder sogar Jahre beschäftigen. Das Engagement in diesem Bereich habe sich "dramatisch erhöht", vor allen Dingen auch dank der Multiplayer-Titel. Unterstrichen wurde das durch Grafiken, die zeigen, dass traditionelle Videospiele im zweiten Jahr nach dem Release signifikant weniger Geld einspielen als Spiele mit einem Live-Service.

Die Strategie macht aus Sicht des Unternehmens damit Sinn. Warum jährlich ein neues Assassin's Creed veröffentlichen, wenn Spieler in Scharen weiter zu DLC zum aktuellen Assassin's Creed: Origins greifen und damit durchaus glücklich sind? Warum ein Sequel für For Honor, wenn der Titel durch Mikrotransaktionen weiter fette Umsätze einfährt. Und auch Rainbow Six: Siege hält sich als Taktik-Shooter mittlerweile mehrere Jahre erfolgreich am Markt und macht insoweit ein echtes Sequel bis auf Weiteres entbehrlich.

Dazu passt, dass Ubisoft schon zuvor bestätigte, dass man mittlerweile mehr Geld mit Mikrotransaktionen und DLC einfahre, als durch den digitalen Spieleverkauf an sich. Spieler dürfen also davon ausgehen, dass die kommenden Ubisoft-Titel jeweils über einen langfristigen Plan über Post-Release-Inhalte verfügen werden. Der Season Pass zu Far Cry 5 legt das bereits nahe und auch The Crew 2 schlägt in diese Kerbe.