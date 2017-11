Will künftig noch mehr in diese Plattform investieren

Ubisoft ist ja einer der größten Unterstützer der Switch von Nintendo. Im Zuge der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat man nun ein erstes Zwischenfazit gezogen und zudem die weitere Ausrichtung in Bezug auf die Nintendo-Konsole kommuniziert.

CEO Yves Guillemot gab gegenüber Investoren und Analysten im Zuge der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen zum Besten, dass man bislang "sehr glücklich" mit der Performance der eigenen Titel für die Nintendo Switch sei. Die Nintendo-Plattform war ja extrem gut in den Handel gestartet, oftmals haben es Dritthersteller im Vergleich zu hauseigenen Nintendo-Titeln auf der Plattform ja nicht so leicht.

Ubisoft hat bis dato Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Rayman Legends und Just Dance 17 für die Switch veröffentlicht. Von den Titeln erwartet man auch im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft Großes. Zum Ende des Jahres hin soll vor allen Dingen Just Dance 18 punkten und große Verkaufszahlen einspielen. Vom Vorgänger Just Dance 17 verkaufte sich die Switch-Fassung unter allen Spielversionen bereits am Besten.

Aufgrund des bisherigen Erfolges auf der Plattform möchte Ubisoft auch in Zukunft weiter in die Switch investieren, wie Guillemot bestätigt. Inhaber der Nintendo-Plattform dürfen sich also auch über die weiter anhaltende Unterstützung des französischen Entwicklers und Publishers freuen. EA hingegen wartet in Bezug auf die Switch ja erstmal weiter ab.