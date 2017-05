Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat bislang in allen Ländern der DACH-Region eine eigene Niederlassung. Eine Umstrukturierung wird das jedoch ändern.

In einer Mail an die Kollegen in Österreich und der Schweiz wird nun bestätigt, dass Ubisoft Umstrukturierungsmaßnahmen durchführt. Im Zuge dessen werden die Ubisoft-Büros im österreichischen Wien sowie im schweizerischen Lausanne geschlossen.

Die Geschäfte für die Regionen Österreich und Schweiz werden künftig von Deutschland aus geführt. In der Bundesrepublik hat Ubisoft eine Niederlassung in Düsseldorf, wo die Aktivitäten in der DACH-Region künftig gebündelt und zentralisiert werden. Als Grund für diesen Schritt führt man die zunehmende Digitalisierung der Branche an, welche einige Änderungen der organisatorischen Strukturen erforderlich gemacht habe.