Umsatz steigt dank Ghost Recon: Wildlands & Co

Der französische Entwickler und Publisher hat nun die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres bekannt gegeben und darf mehr als zufrieden sein.

So konnte das Unternehmen laut dem aktuellen Finanzbericht den Umsatz insgesamt um satte 45 Prozent im Jahresvergleich auf 202,1 Millionen Euro im Dreimonatszeitraum steigern. Dazu haben Top-Titel wie Ghost Recon: Wildlands oder Rainbow Six: Siege ebenso beigetragen, wie das schon etwas ältere Tom Clancy's The Division und weitere Titel aus dem Back-Katalog.

Der gute Umsatz liegt auch in einer Steigerung der monatlich aktiven Nutzer begründet, die im Vorjahresvergleich um 27 Prozent zulegten. Allein die Tom-Clancy-Spiele bringen es mittlerweile auf 44 Millionen registrierte Spieler - ein Plus von 150 Prozent in den letzten 18 Monaten.

Besonders stark ist der Umsatz im Digitalbereich angewachsen, denn hier liegt das Plus bei 55 Prozent auf 162,4 Millionen Euro. 80,4 Prozent des Gesamtumsatzes werden von Ubisoft also mittlerweile digital erzielt.